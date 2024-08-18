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23:19, 18 августа 2024Россия

В Севастополе объявляли ракетную опасность

Губернатор Развожаев: в Севастополе объявляли ракетную опасность

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Ракетная опасность была объявлена в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Сигнал тревоги был запущен в 22:27. Спустя две минуты ракетную опасность отменили. «Отбой опасности по баллистике!» — написал Развожаев.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами страны. Один из украинских беспилотников был поражен над Курской областью.

До этого БПЛА ВСУ попытались ударить по юго-западу Ростовской области. Атака была отражена, но в результате падения обломков на территории складов промышленных зон вспыхнул пожар.

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      Марина Совина
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