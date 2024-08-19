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12:45, 19 августа 2024Россия

Российские войска уничтожили наносившую удары по Белгородской области ЗРК

Минобороны России сообщило об уничтожении ЗРК С-300П ВСУ в Харьковской области

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Российские войска уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300П Вооруженных сил Украины (ВСУ), который наносил удары по Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Установка находилась в районе населенного пункта Вольное в Харьковской области. ЗРК уничтожил многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34.

«Ракетный удар наносился по разведанной цели управляемой ракетой Х-35. В результате ракетного удара по позиции ПВО полностью уничтожен ЗРК ВСУ С-300П. На кадрах объективного контроля наблюдались возгорание и детонация пусковой установки ЗРК», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские войска около населенного пункта Кремяное в Курской области уничтожили группу из 16 бойцов 225-го отдельного штурмового батальона 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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      Никита Абрамов
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