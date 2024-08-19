Беспилотник ВСУ пытался ударить по Орловской области

Орловский губернатор Клычков: силы ПВО сбили беспилотник, никто не пострадал

В ночь на понедельник, 19 августа, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался нанести удар по Орловской области. Об этом сообщил глава российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Повреждений и пострадавших нет. Место происшествия оцеплено, работают оперативные службы», — написал губернатор. Он не привел данных о том, как удалось уничтожить беспилотник в Орловской области.

Клычков также рассказал, что регион продолжает оказывать поддержку тем, кому пришлось эвакуироваться из приграничных районов соседних регионов, на фоне непрекращающихся атак ВСУ.

В ночь на 19 августа, по сообщению Минобороны, Украина пыталась атаковать два региона России. Четыре беспилотника самолетного типа сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской и Курской областями.