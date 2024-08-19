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14:24, 19 августа 2024Моя страна

Двое жителей России выиграли в лотерею по 50 миллионов рублей

Жители Псковской и Тульской областей выиграли в лотерею по 50 миллионов

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Двое россиян выиграли в лотерею по 50 миллионов рублей. Об этом пишет Aif.ru.

Счастливчиками оказались жители Псковской и Тульской областей. Розыгрыш 100 миллионов рублей состоялся в воскресенье, 18 августа.

Деньги между собой пополам разделили два участника. Отмечается, что они оба приобрели лотерейные билеты в почтовых отделениях.

Ранее жительница Сахалинской области выиграла в лотерею почти два миллиона рублей и узнала о победе спустя полгода. В общей сложности повар из российского региона Ксения получила более 1,6 миллиона рублей.

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      Фариза Бацазова
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