Двое жителей России выиграли в лотерею по 50 миллионов рублей

Жители Псковской и Тульской областей выиграли в лотерею по 50 миллионов

Двое россиян выиграли в лотерею по 50 миллионов рублей. Об этом пишет Aif.ru.

Счастливчиками оказались жители Псковской и Тульской областей. Розыгрыш 100 миллионов рублей состоялся в воскресенье, 18 августа.

Деньги между собой пополам разделили два участника. Отмечается, что они оба приобрели лотерейные билеты в почтовых отделениях.

Ранее жительница Сахалинской области выиграла в лотерею почти два миллиона рублей и узнала о победе спустя полгода. В общей сложности повар из российского региона Ксения получила более 1,6 миллиона рублей.

