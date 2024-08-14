Россиянка выиграла в лотерею почти два миллиона рублей и узнала об этом спустя полгода

Повар из Сахалинской области выиграла в лотерею более 1,6 миллиона рублей

Жительница Сахалинской области выиграла в лотерею почти два миллиона рублей и узнала о победе спустя полгода. Об этом пишет Aif.ru.

В общей сложности повар из российского региона Ксения получила более 1,6 миллиона рублей. Отмечается, что розыгрыш состоялся еще в январе 2024 года, однако о выигранных деньгах россиянка узнала только недавно.

Часть средств девушка потратит на погашение кредиты, а на оставшуюся сумму купит подарки близким и съездит в гости к племяннице в Дубай.

Ранее многодетная мать из Новосибирска купила лотерейный билет за 100 рублей и выиграла целое состояние. 39-летняя жительница российского города Анастасия Губанова приобрела счастливый билет на почте. Сумма выигрыша россиянки составила 100 миллионов рублей.

