Многодетная россиянка купила лотерейный билет за 100 рублей и выиграла целое состояние

Многодетная жительница Новосибирска выиграла в лотерею 100 миллионов

Многодетная мать из Новосибирска купила лотерейный билет за 100 рублей и выиграла целое состояние. Об этом сообщает издание Сиб.фм.

39-летняя жительница российского города Анастасия Губанова, у которой есть трое детей, приобрела счастливый билет на почте. Сумма выигрыша россиянки составила 100 миллионов рублей. По словам женщина, она не поверила глазам, когда увидела, что сорвала куш в лотерею.

Сибирячка отметила, что организаторы лотереи уже связались с ней по вопросу приза. Выигранные деньги ей пообещали перевести в течение трех месяцев, однако многодетной маме придется заплатить налог около 15 миллионов рублей. Женщина отметила, что планирует купить большой дом для своей семьи и вложить средства в расширение собственного бизнеса. Сейчас Губанова вместе с мужем владеет небольшой пекарней.

Ранее сообщалось, что житель Свердловской области принял участие в лотерее, не угадал ни одного числа и разбогател. Сумма выигрыша составила 11,6 миллиона рублей.

Перед этим стало известно, что житель Челябинской области Вячеслав второй раз за год сорвал куш в лотерею. Первый триумфальный выигрыш в размере 41,8 миллиона рублей россиянин забрал в феврале 2023 года.