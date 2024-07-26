Россиянин второй раз за год сорвал куш в лотерею и раскрыл секрет удачи

Житель Челябинской области Вячеслав второй раз за год выиграл в лотерею

Житель Челябинской области Вячеслав во второй раз за год сорвал куш в лотерею. Секрет успеха он раскрыл Ura.ru.

Отмечается, что первый триумфальный выигрыш россиянин забрал в феврале 2023 года. Тогда удача улыбнулась Вячеславу в размере 41,8 миллиона рублей. Мужчина рассказывал, что на выигранные деньги в первую очередь порадовал своих близких. В частности, по одному миллиону рублей он отдал маме и теще, а супруге купил автомобиль. Также челябинец приобрел две квартиры и сделал в них ремонт.

После своей победы Вячеслав продолжил участвовать в лотерее и уже в сентябре того же года во второй раз стал победителем-миллионером. Сумма его нового приза составила 1,7 миллиона рублей. На полученные средства бизнесмен, работающий в сфере грузоперевозок, планирует исполнить мечту своей жены — сделать ремонт на втором этаже дома и обставить его новой мебелью.

Говоря о своем секрете удачи, мужчина признался, что у него было предчувствие победы перед розыгрышем. Вдохновленный россиянин приобрел несколько лотерейных билетов, отметил случайные цифры и выиграл.

Он также поведал о том, что узнал о втором выигрыше ночью. По его словам, он не стал будить супругу и дождался утра. «За чашкой кофе непринужденно спросил: "Ну что, в Москву поедем?" И показал жене экран телефона с суммой выигрыша», — добавил он.

Ранее сообщалось, что жительница Новосибирска купила два последних лотерейных билета, один из которых принес ей крупную сумму денег.