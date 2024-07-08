Россиянин сорвал куш в лотерею и рассказал о миллионных тратах

Россиянин выиграл 41 миллион рублей и рассказал о своих тратах

Житель Челябинской области по имени Вячеслав сорвал куш в лотерею и рассказал, куда потратил выигранные деньги. Об этом сообщает Ura.ru.

Сумма, которую выиграл россиянин, составила 41,8 миллиона рублей. Призовые деньги счастливчик получил в начале 2023 года, однако о том, что ему улыбнулась удача, рассказал лишь сейчас.

Челябинец отметил, что семья для него является приоритетом, поэтому, получив деньги, россиянин в первую очередь порадовал близких. «Купил для супруги автомобиль и по одному миллиону отдал маме и теще», — отметил он. Также Вячеслав купил две квартиры и сделал в них ремонт. Помимо этого, суммы выигрыша хватило на приобретение нового автомобиля. Машину россиянин планирует использовать по работе, мужчина владеет бизнесом в сфере грузоперевозок.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирской области выиграл в лотерею спустя 15 лет попыток. Мужчина получил заветные 2,5 миллиона рублей. По его признанию, в последние годы он начал заходить на почту и покупать по пять-шесть билетов.

