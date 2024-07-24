Россиянка купила два последних лотерейных билета и выиграла миллион

Жительница Новосибирска выиграла миллион рублей в лотерею

Жительница Новосибирска выиграла миллион рублей в моментальную лотерею. Об этом пишет Aif.ru.

Россиянка сообщила, что довольно часто приобретала лотерейные билеты. В этот раз женщина купила два последних, один из которых принес ей крупную сумму денег.

Сибирячка удивилась такому серьезному выигрышу. От радости она плакала два дня. Полученные средства она потратила на осуществление давней мечты — покупку машины.

Ранее житель Башкирии получил в подарок от матери счастливый лотерейный билет. По словам россиянина, в лотереях он участвовал редко и иногда ему даже удавалось что-то выиграть. Однако такой крупный приз он получил впервые.

