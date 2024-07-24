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16:00, 24 июля 2024Моя страна

Россиянка купила два последних лотерейных билета и выиграла миллион

Жительница Новосибирска выиграла миллион рублей в лотерею

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Жительница Новосибирска выиграла миллион рублей в моментальную лотерею. Об этом пишет Aif.ru.

Россиянка сообщила, что довольно часто приобретала лотерейные билеты. В этот раз женщина купила два последних, один из которых принес ей крупную сумму денег.

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Сибирячка удивилась такому серьезному выигрышу. От радости она плакала два дня. Полученные средства она потратила на осуществление давней мечты — покупку машины.

Ранее житель Башкирии получил в подарок от матери счастливый лотерейный билет. По словам россиянина, в лотереях он участвовал редко и иногда ему даже удавалось что-то выиграть. Однако такой крупный приз он получил впервые.

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      Фариза Бацазова
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