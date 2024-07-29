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16:05, 29 июля 2024Моя страна

Россиянин не угадал ни одного числа в лотерею и разбогател

Свердловчанин не угадал ни одного числа в лотерею и выиграл 11 миллионов рублей

Фото: Ralph Kerpa / imagebroker.com / Globallookpress.com

Житель Свердловской области принял участие в лотерее, не угадал ни одного числа и разбогател. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Известно, что счастливчик купил лотерейный билет за 100 рублей с помощью мобильного телефона. Победитель является участником 115917-го тиража лотереи из Свердловской области. Он получил суперприз, который был разыгран 28 июля. Сумма выигрыша составила 11,6 миллиона рублей.

«Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем», — говорится в сообщении.

Согласно правилам, суперприз можно выиграть, угадав половину чисел (12 из 24) либо не угадав ни одно.

Ранее сообщалось, что житель Челябинской области Вячеслав второй раз за год сорвал куш в лотерею. Первый триумфальный выигрыш россиянин забрал в феврале 2023 года. Тогда удача улыбнулась ему в размере 41,8 миллиона рублей. После своей победы россиянин продолжил участвовать в лотерее и уже в сентябре того же года во второй раз стал победителем-миллионером.

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