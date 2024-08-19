Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:53, 19 августа 2024Наука и техника

Доказано ступенчатое замедление Земли

PNAS: доказано ступенчатое замедление Земли

Фото: Dima Zel / Shutterstock / Fotodom

Международная группа ученых обнаружила доказательства того, что вращение Земли замедляется по ступенчатой схеме. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Открытие показало, что осевое вращение Земли уменьшается не плавно, а с периодами замедления и последующей стабильности, что позволило выдвинуть лестничную модель замедления. Ранее считалось, что основным фактором замедления вращения является приливная диссипация, но скорость этого процесса до сих пор не была зафиксирована точно.

Исследователи проанализировали восемь геологических наборов данных, собранных за несколько десятилетий. Период, охваченный данными, составляет от 280 до 650 миллионов лет назад. Было выявлено два стабильных периода в истории замедления вращения Земли. Один из этих периодов совпадает с кембрийским взрывом, когда резко увеличилось разнообразие жизни на Земле, а другой — с крупнейшим массовым вымиранием. Это совпадение может указывать на возможную связь между замедлением вращения и важными биологическими событиями.

До сих пор замедление вращения Земли было вызвано приливной диссипацией — процессом, при котором орбитальная и вращательная энергия рассеивается в виде тепла. Этот процесс связан с взаимодействием между Землей и Луной, когда последняя периодически приближается и удаляется от Земли, вызывая приливное нагревание. Приливное нагревание происходит, когда Луна растягивается и сжимается по мере приближения к Земле.

Расстояние между Землей и Луной было примерно на 20 тысяч километров больше, чем сегодня, а сутки на Земле были на 2,2 часа длиннее. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, как изменения во вращении Земли могут быть связаны с крупными экологическими событиями в истории планеты.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Умер соведущий Познера и ведущий телемостов СССР — США

      Лещенко бесплатно получил лекарство за 1,8 миллиона рублей

      Самолет с россиянами на борту прочесал хвостом землю при посадке по вине пилотов

      Бывший начальник угрозыска погиб в Курской области

      В ремейке сериала «Офис» роль Майкла Скотта сыграла женщина

      Рекордное число ипотечных сделок заключили в Москве

      Адвокат потерпевших оценил возможность УДО актера Ефремова

      В ДНР рассказали о последствиях взятия станции Выемка под контроль ВС России

      Еще один член НАТО позволил Киеву использовать западное оружие для ударов по России

      Доказано ступенчатое замедление Земли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше