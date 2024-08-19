Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:48, 19 августа 2024Наука и техника

В мозге обнаружили запутанные фотоны

Physical Review E: в миелиновой оболочке нейронов генерируются запутанные фотоны

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Ученые Шанхайского университета обнаружили, что внутри миелиновой оболочки, покрывающей нервные волокна, могут генерироваться запутанные фотоны, что потенциально объясняет быструю коммуникацию между нейронами и формирование сознания. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review E.

Физики предположили, что запутанные фотоны могут быть ответственны за синхронизацию нейронов, необходимую для высшей когнитивной деятельности и других мозговых функций. Эта гипотеза объясняет, как возможна столь быстрая передача сигналов, несмотря на то, что скорость распространения сигналов по аксонам ниже скорости звука.

Исследователи смоделировали идеальный цилиндр, окруженный миелином, предполагая, что внешняя стенка миелиновой оболочки представляет собой идеально цилиндрическую проводящую стенку. Затем к этому теоретическому объекту была применена квантовая электрогидродинамика полости, что позволило получить волновую функцию для системы двух фотонов, взаимодействующих с веществом внутри полости.

Проводящая стенка миелиновой оболочки ограничивает электромагнитные волновые моды, делая цилиндр электромагнитной полостью, удерживающей большую часть своей энергии внутри себя. В результате внутри миелиновой полости могут быстро возникать сильно запутанные фотоны.

Такой результат предполагает возможность возникновения запутанности вдоль каналов ионов калия в нейроне, что потенциально позволяет взаимодействовать различным участкам нейронной сети на расстоянии. Это может объяснить, как в мозге достигается высокая скорость передачи сигналов и синхронизации, необходимая для сознания и других сложных процессов.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Иностранные наемники ВСУ попали в плен в Курской области. Их колонну уничтожили при передислокации

      Доказано ступенчатое замедление Земли

      Минобороны показало кадры поражения украинской бронетехники в Курской области

      Путин высказался о товарообороте России и Азербайджана

      Стилист Рогов назвал самую важную покупку для осеннего гардероба

      Сокамерницы избили арестованную за подготовку нападения на школу россиянку

      Россия ввела новые персональные санкции против Великобритании

      Популярный российский комик назвал американских юмористов ленивыми

      Арестованный по обвинению в организации расправы российский сенатор остался в СИЗО

      Рост цен на аренду жилья в Подмосковье объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше