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16:57, 19 августа 2024Мир

Еще один член НАТО позволил Киеву использовать западное оружие для ударов по России

Глава МИД Дании Расмуссен: ВСУ разрешено бить по России датским оружием
Ларс Расмуссен

Ларс Расмуссен. Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) разрешено наносить удары по территории России переданным Украине датским вооружением. О новом решении Копенгагена сообщил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен, передает DR.

«Наносить удары по инфраструктуре или военным объектам [противника] вполне в рамках правил войны (...) Нельзя устанавливать такое ограничение, по которому [переданное Киеву] вооружение может использоваться только на украинской территории (...) Это нужно для обеспечения оборонительных операций, чтобы перекрыть цепь снабжения российских войск», — заявил министр.

16 августа Канада также разрешила Украине использовать переданное оружие на территории России. При этом неизвестно, использовалась ли канадская военная техника при нападении ВСУ на Курскую область.

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      Виктория КондратьеваДмитрий Сотак
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