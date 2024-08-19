Еще один член НАТО позволил Киеву использовать западное оружие для ударов по России

Глава МИД Дании Расмуссен: ВСУ разрешено бить по России датским оружием

Вооруженным силам Украины (ВСУ) разрешено наносить удары по территории России переданным Украине датским вооружением. О новом решении Копенгагена сообщил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен, передает DR.

«Наносить удары по инфраструктуре или военным объектам [противника] вполне в рамках правил войны (...) Нельзя устанавливать такое ограничение, по которому [переданное Киеву] вооружение может использоваться только на украинской территории (...) Это нужно для обеспечения оборонительных операций, чтобы перекрыть цепь снабжения российских войск», — заявил министр.

16 августа Канада также разрешила Украине использовать переданное оружие на территории России. При этом неизвестно, использовалась ли канадская военная техника при нападении ВСУ на Курскую область.