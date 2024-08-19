В Windows сняли ограничение 30-летней давности

Windows 11 разрешит форматировать диски в FAT32 без ограничений

Корпорация Microsoft сняла появившееся почти 30 лет назад ограничение на форматирование дисков в Windows. Об этом сообщает издание The Verge.

В будущих версиях Windows 11 пользователям разрешат форматировать диски в файловой системе FAT32 фактически без ограничений. Ранее размер раздела был ограничен 32 гигабайтами, новый лимит — 2 терабайта.

По словам журналистов медиа, это ограничение впервые было установлено в 1995 году, вместе с выходом Windows 95. С тех пор компания не обновляла лимит, несмотря на жалобы пользователей. Бывший инженер Microsoft Дэйв Пламмер ранее признался, что это он установил лимит в 32 гигабайта. По его словам, в 1990-х казалось, что такого кластерного резерва вполне достаточно.

Специалисты The Verge заметили, что Windows давно поддерживает чтение разделов FAT32 размером до 2 терабайт. Однако при форматировании дисков в фирменном меню ОС разделы до сих пор ограничены 32 гигабайтами. Ожидается, что в новой версии Windows 11 это ограничение будет снято.

В начале августа специалисты Oligo Security напомнили о критической ошибке, которая позволяет взломать ПК через браузер с использованием адресов локальных служб. По словам экспертов, производители ПО не могут исправить эту ошибку уже 18 лет.