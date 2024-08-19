ФСБ раскрыла сотрудничавшего с СБУ россиянина

ФСБ задержала в ЛНР россиянина за сотрудничество с СБУ

ФСБ раскрыла подробности о выезжавших в 2022 году с Украины россиянах

Начало событий в новости ФСБ раскрыла подробности о выезжавших в 2022 году с Украины россиянах

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).

Мужчина родом из Воронежской области проживал в Луганской народной республике (ЛНР). Его завербовала СБУ в 2022 году, поручив сбор разведданных. Россиянин добровольно пошел на сотрудничество с украинской спецслужбой с целью нанесения ущерба безопасности России, отметили в УФСБ.

По его словам, в 2021 году он переехал в город Южноукраинск Николаевской области Украины, а на следующий год решил вернуться на родину, но при попытках покинуть территорию Украины его неоднократно допрашивали сотрудники СБУ. Завербованный утверждает, что ему якобы угрожали лишить вида на жительство, если он не станет сотрудничать с украинской разведкой.