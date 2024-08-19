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08:14, 19 августа 2024Силовые структуры

ФСБ раскрыла подробности о выезжавших в 2022 году с Украины россиянах

ФСБ: выезжавших с Украины в 2022 году россиян вербовала СБУ

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) вербовала россиян, которые в 2022 году выезжали с территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам завербованного Киевом гражданина России, его как раз уговорили работать на СБУ во время очередной попытке оформить выезд из Украины у начальника паспортной визовой службы в 2022 году. Мужчине якобы начали угрожать лишением вида на жительство, если он не станет им докладывать о ситуации в России.

Ранее сообщалось, что в Омске сотрудники ФСБ задержали местного жителя за оставленный год назад комментарий под видео с допросом российского военнопленного в Telegram.

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