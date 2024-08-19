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17:35, 19 августа 2024Экономика

Генпрокуратура оспорила сделку с активами крупного владельца складов в России

РБК: Генпрокуратура оспорила продажу бизнеса Raven Russia местному менеджменту

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Генеральная прокуратура РФ попросила суд признать недействительной сделку по продаже российского бизнеса инвестиционно-строительной компании Raven Russia местному топ-менеджменту, пишет РБК. С чем связаны требования надзорного ведомства, пока не сообщалось.

Как узнали журналисты, Арбитражный суд Москвы вернул заявление из-за нарушений правил подсудности, отметив, что Генпрокуратура может направить аналогичный иск в областную инстанцию. Признать ничтожным требуют опционное соглашение от 17 марта 2022 года между Raven Property Group, Игорем Богородовым и Ярославом Шуваловым, связанное с приобретением акций Prestino Investments Limited и Raven Russia Holdings Cyprus Limited.

Raven Russia является одним из крупнейших владельцев складов в России, в портфеле которого находится почти два миллиона квадратных метров логистической недвижимости. В 2005 году ее создали для инвестиций в российскую недвижимость британские предприниматели Антон Билтон и Глин Хирш. Средства они привлекли в результате IPO на Лондонской фондовой бирже.

Сделка по передаче контроля над бизнесом в РФ топ-менеджменту во главе с руководителем подразделения была осуществлена с помощью компании Prestino Investments — компания выкупила 100 процентов в кипрской Raven Russia (Holdings) Cyprus Limited, на балансе которой находились российские активы, а в августе прошлого года обе организации сменили юрисдикцию с Кипра на ОАЭ, писал Forbes.

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      Дмитрий Воронин
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