Германия передала Украине еще один комплекс ПВО, снаряды и беспилотники

ФРГ передала Украине систему ПВО IRIS-T, снаряды, беспилотники и другое оружие

Германия передала Украине еще один комплекс противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLS, артиллерийские боеприпасы, беспилотники и другие виды вооружений. Об этом сообщается в обновленном списке военной помощи, опубликованном на сайте правительства ФРГ.

В очередную поставку вошли 14 тысяч 155-миллиметровых гаубичных снарядов, 10 безэкипажных катеров, 26 разведывательных дронов Vector и запчасти к ним, бронемашина Bergepanzer и шесть погрузчиков HMEE, а также 700 штурмовых винтовок, 10 снайперских винтовок с патронами к ним, 50 марксманских винтовок, 55 тысяч аптечек, а также средства для обезвреживания взрывоопасных объектов.

Ранее немецкое правительство объявило, что до конца 2024 года поставит украинской армии около 30 танков Leopard 1, четыре комплекса IRIS-T и ракеты для них, 10 зенитных самоходных установок Gepard, а также 400 бронемашин MRAP.