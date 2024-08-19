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21:15, 19 августа 2024Мир

Американцев призвали осознать разрушительность политики Харрис

Сенатор Джонсон: американцам нужно осознать разрушительность политики Харрис
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Global Look Press

Американцы должны осознать всю разрушительность экономической политики вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис, заявил сенатор-республиканец Рон Джонсон. Об этом пишет РИА Новости.

«Американский народ должен понимать, что она предлагает. Им нужно понять, насколько разрушительными будут эти предложения», — призвал он.

Джонсон добавил, что экономическая политика Харрис приведет к росту государственных расходов, установлению контроля над ценами и уничтожению частного медицинского страхования.

Ранее кандидат в вице-президенты страны от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил, что Харрис не сможет противостоять президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину. По его словам, политик не смогла ответить на вопросы журналистов и «боится отвечать перед американским народом», а представлять страну на международной арене ей будет еще сложнее.

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      Марина Совина
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