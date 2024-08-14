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23:21, 14 августа 2024Мир

В США заявили о неспособности Харрис противостоять Путину

Сенатор Вэнс заявил, что Харрис не сможет противостоять Путину и Си Цзиньпину

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис не сможет противостоять президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом на выступлении перед своими сторонниками заявил кандидат в вице-президенты страны от Республиканской партии Джей Ди Вэнс.

По его словам, Харрис не смогла ответить на вопросы журналистов и «боится отвечать перед американским народом», а представлять страну на международной арене ей будет еще сложнее.

«Если вы не можете ответить на вопросы СМИ, как вы думаете, сможете ли вы противостоять Владимиру Путину или Си Цзиньпину? Как мы можем доверять вам находиться в зале с мировыми лидерами и представлять американский народ?» — высказался сенатор от штата Огайо.

Ранее сообщалось, что победа вице-президента США Камалы Харрис на выборах главы государства не обернется ничем хорошим для Украины. Отмечается, что она не принимала особого участия во внешней политике США, а ее понимание проблем Европы ограничивается поверхностными тезисами для выступлений.

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      Артём Верейкин
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