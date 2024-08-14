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21:17, 14 августа 2024Мир

В США предупредили Украину о последствиях победы Харрис на выборах

Telegraph: победа Харрис на выборах в США не сулит ничего хорошего для Украины

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Победа вице-президента США Камалы Харрис на выборах главы государства не обернется ничем хорошим для Украины. Об этом неназванный бывший помощник президента США Джо Байдена рассказал изданию The Telegraph.

«Она упустила несколько возможностей установить соответствующие отношения с [Владимиром] Зеленским, и ее неуверенный подход к конфликту не сулит ничего хорошего в случае ее победы на президентских выборах», — сказал чиновник.

Бывший помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу, в свою очередь, подчеркнул, что Харрис не заинтересована в украинском конфликте. По его словам, она не принимала особого участия во внешней политике страны, а ее понимание проблем Европы ограничивается поверхностными тезисами для выступлений.

Ранее предприниматель Илон Маск заявил об очевидной предвзятости американских СМИ. Бизнесмен отреагировал на пост, в котором сравнивались обложки журнала TIME с кандидатами на пост президента США Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

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      Артём Верейкин
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