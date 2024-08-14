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15:15, 14 августа 2024Интернет и СМИ

Маск заявил об очевидной предвзятости американских СМИ

Илон Маск заявил об очевидной предвзятости американского журнала TIME

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Предприниматель Илон Маск заявил об очевидной предвзятости американских СМИ. Соответствующая публикация появилась в его аккаунте в соцсети X.

Бизнесмен отреагировал на пост, в котором сравнивались обложки журнала TIME с нынешними претендентами на пост президента США, экс-главой страны Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис. Обложка TIME с Трампом, вышедшая еще в 2016 году, изобразила его в невыгодном свете, в отличие от иллюстрации с Харрис, опубликованной в августе.

«Какая еще предвзятость СМИ?» — поиронизировал автор публикации, сравнивая обложки. «Это так очевидно», — добавил он.

Ранее Маск критически высказался об американском информационном агентстве Associated Press. Бизнесмен назвал его крайне левой пропагандистской машиной.

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      Олег Давыдов
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