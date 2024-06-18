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19:08, 18 июня 2024Интернет и СМИ

Маск назвал известное американское СМИ пропагандистской машиной

Илон Маск назвал агентство AP крайне левой пропагандистской машиной

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Предприниматель Илон Маск высказался об известном американском информационном агентстве Associated Press (AP). Пост об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

Пользователь с ником EndWokeness возмутился, что СМИ сослалось на анонимный источник, якобы проверяя информацию о том, что президент США Джо Байден замер на сцене. При этом, отметил пользователь, есть видео, подтверждающее необычное поведение американского лидера.

«AP — крайне левая пропагандистская машина», — написал в комментариях к публикации Маск.

Ранее Маск сделал пугающее предсказание о человечестве. По его мнению, вместо мобильных телефонов люди будут использовать мозговые импланты.

16 июня Байден замер на сцене во время предвыборного концерта в Лос-Анджелесе. Экс-президент США Барак Обама увел американского лидера со сцены за руку. Позднее пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс объяснил поведение Байдена тем, что президент таким образом приветствовал зрителей.

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