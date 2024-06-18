Маск назвал известное американское СМИ пропагандистской машиной

Илон Маск назвал агентство AP крайне левой пропагандистской машиной

Предприниматель Илон Маск высказался об известном американском информационном агентстве Associated Press (AP). Пост об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

Пользователь с ником EndWokeness возмутился, что СМИ сослалось на анонимный источник, якобы проверяя информацию о том, что президент США Джо Байден замер на сцене. При этом, отметил пользователь, есть видео, подтверждающее необычное поведение американского лидера.

«AP — крайне левая пропагандистская машина», — написал в комментариях к публикации Маск.

Ранее Маск сделал пугающее предсказание о человечестве. По его мнению, вместо мобильных телефонов люди будут использовать мозговые импланты.

16 июня Байден замер на сцене во время предвыборного концерта в Лос-Анджелесе. Экс-президент США Барак Обама увел американского лидера со сцены за руку. Позднее пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс объяснил поведение Байдена тем, что президент таким образом приветствовал зрителей.