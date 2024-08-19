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15:43, 19 августа 2024Россия

Иностранные наемники ВСУ попали в плен в Курской области. Их колонну уничтожили при передислокации

Shot: в Суджанском районе 15 иностранных наемников ВСУ попали в плен

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Группу иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), взяли в плен в Курской области. Они передвигались на бронемашинах НАТО. Ранее в Курской области также попали в плен украинские диверсанты, их захватили у населенного пункта Ольговка.

Колонну уничтожили при передислокации в Курской области

Как сообщил источник Shot, 15 иностранных наемников взяты в плен в Суджанском районе. Операцию проводили несколько российских подразделений при поддержке авиации.

Также в ходе работы морпехов 810-й бригады Черноморского флота ударами FPV-дронов уничтожены пять бронемашин НАТО и три БТР «Козак-2». Колонна была уничтожена во время смены локации в регионе.

О встрече с наемниками ранее заявляла жительница Курской области

Жительница приграничного села Курской области Ирина Кириченко рассказала утром 19 августа, что в боевых действиях на территории региона участвуют не только украинские военные, но и наемники.

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По ее словам, она находилась в огороде, когда заметила двух военнослужащих в касках и с большим количеством оружия. Женщина спряталась за дерево. Кириченко предположила, что речь бойцов ВСУ была похожа на польскую.

«Там не только украинцы, но и французы и поляки. Я пряталась (...). У них на спине еще висело оружие.... У них ниже пояса висело вообще очень много и ножей, и граната висела. Карманов было очень много. Вооружены до зубов», — рассказала она.

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