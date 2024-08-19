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11:17, 19 августа 2024Ценности

Инстасамка опубликовала фото в микрошортах

24-летняя российская рэперша Инстасамка опубликовала фото в микрошортах

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, снялась в откровенном наряде. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя исполнительница поделилась рядом фото, на одном из которых позировала в дверном проеме в белой рубашке и частично обнажающих ягодицы черных микрошортах. Кроме того, она надела кожаный корсет-жилет и сапоги до колен с зеленым мехом.

Фото: @instasamka

Знаменитость уложила волосы в пучок и нанесла на губы нюдовую помаду, а также примерила очки с прозрачными линзами и серебристые серьги-кольца большого диаметра.

Ранее Инстасамка также показала откровенное совместное видео с мужем.

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      Карина Черных
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