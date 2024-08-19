Кардиолог назвала тревожный признак инфаркта миокарда

Кардиолог Платонова: при инфаркте боль интенсивная и длительная

Некоторые виды боли в области сердца могут быть симптомом инфаркта миокарда, рассказала кардиолог Наталья Платонова. Тревожный признак смертельного состояния она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Самая опасная боль, рассказала она, возникает при ишемии сердца. Боль в области сердца (кардиалгия) может сопровождаться высоким артериальным давлением, аритмией, воспалительными заболеваниями стенок сердца и оболочек, пороками сердца. «Ишемия — это всегда недостаточное питание мышцы сердца. Причиной этого может быть сужение сосуда сердца атеросклеротической бляшкой», — объяснила Платонова, добавив, что при увеличении частоты сердечных сокращений участок сердца испытывает временную нехватку кислорода и это вызывает приступ стенокардии.

Если сосуд, питающий сердце, закупорится тромбом и поток крови внезапно перекроется полностью, это может привести к инфаркту миокарда — отмиранию части клеток органа. По словам врача, при инфаркте боль будет интенсивной, длительной, не связанной с частотой сердечных сокращений, а привычные препараты от стенокардии не помогут. Такому пациенту нужно срочно обратиться к врачу, подчеркнула она.

Боль при ишемии сердца локализуется чаще за грудиной или в левой половине грудной клетки, имеет жгучий или давяще-сжимающий характер, сопровождается чувством нехватки воздуха, подчеркнула доктор. Она добавила, что такая боль возникает при физической нагрузке и прекращается через одну-две минуты после остановки, объяснила Платонова. Если подобные симптомы возникли в состоянии покоя и сопровождаются удушьем, холодным потом и длятся более 15 минут, необходимо вызвать скорую помощь: это может быть признаком инфаркта миокарда, предупредила она.

Ранее врач-кардиолог, терапевт Людмила Саламатина предостерегла от сочетания курения с приемом некоторых лекарств. Сильнее всего, подчеркнула она, никотин воздействует на сердечно-сосудистую и нервную системы, а потому его влияние на препараты для лечения заболеваний этих систем наиболее существенно.