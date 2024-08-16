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17:39, 16 августа 2024Забота о себе

Врач предостерегла от сочетания курения с приемом некоторых лекарств

Кардиолог Саламатина: никотин снижает обезболивающий эффект анестетиков

Фото: Unsplash

Для подбора оптимальной дозы лекарства курильщику важно сообщить врачу о своей привычке, рассказала врач-кардиолог, терапевт Людмила Саламатина. От сочетания курения с приемом некоторых лекарств она предостерегла в беседе с «Газетой.Ru».

Сильнее всего, подчеркнула она, никотин влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы, а потому его взаимодействие с препаратами для лечения заболеваний этих систем наиболее существенно. Никотин ослабляет способность бета-адреноблокаторов снижать кровяное давление, поэтому курящим в два раза чаще требуется назначение удвоенных доз, объяснила Саламатина. «Стимулирующее действие никотина на нервную систему значительно снижает седативно-снотворный эффект бензодиазепинов, обезболивающий эффект большинства анестетиков», — подчеркнула врач.

Кроме того, из-за ухудшения функции внешнего дыхания никотин мешает работе ингаляционных глюкокортикостероидов при бронхиальной астме, а повышенное высвобождение адреналина при курении, в свою очередь, приводит к повышению уровня глюкозы в крови, говорит специалист. С повышением уровня глюкозы из-за курения кардиолог связала ослабление сахароснижающего эффекта инсулина, метформина.

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Никотин также снижает концентрацию антидепрессантов, миорелаксантов, препаратов против паркинсонизма и аритмии, а также бронхолитиков, предупредила кардиолог. Особенно негативно, обратила внимание она, никотин влияет на употребление гормональных противозачаточных препаратов. «Препараты сами по себе увеличивают риск тромбозов, а на фоне курения, когда никотин повышает тонус сосудов и вязкость крови, риск образования тромбов и инсультов увеличивается в 20 раз», — сказала Саламатина, добавив, что курящим женщинам старше 35 лет оральные контрацептивы не рекомендуются.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала полезный для курильщиков напиток. Соломатина указала, что при курении, в том числе пассивном, организм расходует витамин С, и призвала употреблять богатые антиоксидантами продукты, например, пить отвар шиповника.

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      Александра Лисица
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