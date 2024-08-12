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19:27, 12 августа 2024Забота о себе

Курильщикам посоветовали один напиток

Диетолог Елена Соломатина призвала курильщиков пить отвар шиповника

Фото: AB-7272 / Shutterstock / Fotodom

Отвар шиповника помогает восполнить дефицит витамина С, который может появиться из-за потребления табака, заявила диетолог Елена Соломатина. Полезный для курильщиков напиток она посоветовала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Соломатина указала, что при курении, в том числе пассивном, организм расходует витамин С. Чтобы компенсировать его потерю, она призвала употреблять продукты богатые антиоксидантами, например, пить отвар шиповника. «Там такое количество витамина С, что даже если часть потеряется, то все равно много останется», — подчеркнула диетолог.

Кроме того, по словам специалистки, хорошо помогают восполнить потерю витамина С черная смородина, перец болгарский и квашеная капуста.

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      Екатерина Улитина
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