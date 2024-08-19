Кредиты наличными максимально подорожали

ОКБ: полная стоимость кредита наличными в августе превысила 28 процентов

Полная стоимость кредита (ПСК) наличными выросла в начале августа до максимальных с начала года значений и составила 28,79 процента. Об этом со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ) сообщает ТАСС.

В первом месяце лета данный показатель составлял 26,96 процента, а в июле — 27,1 процента.

Как отмечают в ОКБ, в июле россияне получили в банках 3,01 миллиона кредитов наличными на 584,05 миллиарда рублей. Количество выдач увеличилось на 4 процента, а объем сократился на 16 процентов. Средний размер кредита наличными уменьшился на 19 процентов — с 239 тысяч рублей в июле 2023 года до 194 тысяч рублей в июле нынешнего года.

С января по июль россияне оформили 20,06 миллиона кредитов наличными на 3,94 триллиона рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то количество выдач выросло на 9 процентов, а объем уменьшился на 8 процентов.

19 июня сообщалось, что полная стоимость кредитов в некоторых российских банках выросла до 57-60 процентов и выше. ПСК учитывает все затраты заемщика на обслуживание займа, в том числе комиссии и расходы на страховку. В одном из российских банков ПСК по наличной ссуде дошла до 80,959 процента.