Лещенко бесплатно получил лекарство за 1,8 миллиона рублей

Mash: Льву Лещенко бесплатно предоставили лекарство за 1,8 миллиона рублей

Народному артисту РСФСР, певцу Льву Лещенко бесплатно предоставили лекарство за 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что недавно у 82-летнего исполнителя был диагностирован транстиретиновый амилоидоз — редкое заболевание, возникающее из-за нарушения обмена веществ. Артист получил дорогостоящий препарат «Виндамэкс» бесплатно.

По данным канала, пенсия Лещенко составляет 30 тысяч рублей. При этом артист продолжает выступать и занимается бизнесом.

Ранее российский продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов прокомментировал сообщения о том, что врачи диагностировали у него церебральный атеросклероз, назвав информацию «хренью».