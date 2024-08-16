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15:48, 16 августа 2024Культура

Алибасов отреагировал на сообщения о риске повторного инсульта

Продюсер Бари Алибасов опроверг сообщения о новой болезни

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов прокомментировал сообщения о том, что врачи диагностировали у него церебральный атеросклероз, назвав информацию «хренью». Его цитирует RT.

Медиаменеджер заявил, что чувствует себя хорошо. «Вообще, меня больше нет. Чего только не придумают про меня. Наверное, им нравится моя реакция на то, что они рассказывают. Не знаю, я нормально, хорошо себя чувствую», — заверил продюсер.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасову поставили диагноз и назначили лечение, которое должно препятствовать прогрессированию заболевания. При этом уточнялось, что если продюсер откажется соблюдать назначенную врачами терапию, ему грозят серьезные когнитивные нарушения с последующими деменцией и повторным инсультом.

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      Варвара Кошечкина
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