Алибасова предупредили об угрозе повторного инсульта и деменции

Mash: врачи диагностировали Алибасову церебральный атеросклероз

Врачи диагностировали российскому продюсеру и основателю группы «На-На» Бари Алибасову церебральный атеросклероз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что недавно медиаменеджер пожаловался медикам на звон и шум в голове, а также сильные головокружения, которые проявляются у него даже лежа. В результате Алибасову поставили диагноз и назначили лечение, которое должно не позволить заболеванию прогрессировать.

При этом, по данным канала, если продюсер откажется соблюдать назначенную врачами терапию, ему грозят серьезные когнитивные нарушения с последующими деменцией и повторным инсультом.

Ранее Алибасов отказался от приема антидепрессантов и противосудорожных препаратов после перенесенного инсульта.