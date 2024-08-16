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10:02, 16 августа 2024Культура

Алибасова предупредили об угрозе повторного инсульта и деменции

Mash: врачи диагностировали Алибасову церебральный атеросклероз

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Врачи диагностировали российскому продюсеру и основателю группы «На-На» Бари Алибасову церебральный атеросклероз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что недавно медиаменеджер пожаловался медикам на звон и шум в голове, а также сильные головокружения, которые проявляются у него даже лежа. В результате Алибасову поставили диагноз и назначили лечение, которое должно не позволить заболеванию прогрессировать.

При этом, по данным канала, если продюсер откажется соблюдать назначенную врачами терапию, ему грозят серьезные когнитивные нарушения с последующими деменцией и повторным инсультом.

Ранее Алибасов отказался от приема антидепрессантов и противосудорожных препаратов после перенесенного инсульта.

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      Варвара Кошечкина
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