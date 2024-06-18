Раскрыто состояние Алибасова после перенесенного инсульта

Mash: Алибасов отказался от антидепрессантов после перенесенного инсульта

Российский продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов отказался от приема антидепрессантов и противосудорожных препаратов после перенесенного инсульта. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

Отмечается, что врачи назначили медиаменеджеру препараты с целью избежать снижения настроения из-за нарушений в работе мозга. В свою очередь, Алибасов указал, что не собирается принимать медикаменты. «Да веселое, прыгучее [состояние], я бы даже сказал всем, кто молод и здоров, — у меня лучше», — описал он свое самочувствие.

По данным канала, после инсульта у Алибасова ухудшились зрение, слух и координация. Его состояние сейчас оценивается как удовлетворительное.

Ранее стало известно о серьезном осложнении у основателя группы «На-На» после инсульта. Врачи диагностировали у медиаменеджера дизартрию (нарушение речи, возникающее из-за органической патологии нервной системы — прим. «Ленты ру»).