Стало известно о серьезном осложнении у Бари Алибасова после инсульта

Shot: у Бари Алибасова нарушилась речь на фоне перенесенного инсульта

У российского продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова возникло серьезное осложнение на фоне перенесенного инсульта. Об этом пишет Shot в Telegram-канале.

Врачи диагностировали у медиаменеджера дизартрию (нарушение речи, возникающее из-за органической патологии нервной системы — прим. «Ленты ру»). Каналу стало известно, что недавно продюсер также начал жаловаться на сильные приступы головокружения, проблемы с памятью и передвижениями.

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасов-младший сообщил, что отец находится под наблюдением врачей, много отдыхает и проводит больше времени с внучкой.

25 февраля появилась информация, что Алибасова поместили в реанимацию одной из клиник Москвы с инсультом. В момент госпитализации артист находился в состоянии оглушения.