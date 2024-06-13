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11:40, 13 июня 2024Культура

Стало известно о серьезном осложнении у Бари Алибасова после инсульта

Shot: у Бари Алибасова нарушилась речь на фоне перенесенного инсульта

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

У российского продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова возникло серьезное осложнение на фоне перенесенного инсульта. Об этом пишет Shot в Telegram-канале.

Врачи диагностировали у медиаменеджера дизартрию (нарушение речи, возникающее из-за органической патологии нервной системы — прим. «Ленты ру»). Каналу стало известно, что недавно продюсер также начал жаловаться на сильные приступы головокружения, проблемы с памятью и передвижениями.

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасов-младший сообщил, что отец находится под наблюдением врачей, много отдыхает и проводит больше времени с внучкой.

25 февраля появилась информация, что Алибасова поместили в реанимацию одной из клиник Москвы с инсультом. В момент госпитализации артист находился в состоянии оглушения.

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      Варвара Кошечкина
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