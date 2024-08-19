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09:30, 19 августа 2024Экономика

«Магнит» впервые запустит франшизу

«Магнит» собрался запустить первые точки по франшизе осенью 2024 года

Одна из крупнейших российских торговых сетей «Магнит» впервые решила обратиться к франшизе. До этого ретейлер открывал только собственные точки. Первые магазины, управляемые франчайзи, должны появиться уже осенью 2024 года, переговоры с потенциальными партнерами идут сейчас. Об этом со ссылкой на представителя компании пишет РБК.

Он уточнил, что речь идет об обратной франшизе. Она предусматривает передачу прав на использование бренда и бизнес-модели торговой сети, то есть партнер инвестирует в строительство магазина, но не платит роялти и паушальный взнос (единоразовый платеж за право работать под брендом).

«Магнит» не станет предъявлять жесткие требование как к размеру помещений, так и к типу их использования. Франчайзи (независимый предприниматель или региональная сеть) может быть собственником или долгосрочным арендатором недвижимости. Однако сами магазины должны быть полностью идентичны собственным торговым точкам ретейлера. Это касается как ассортимента и внешнего оформления, так и ценовой и маркетинговой политики.

Ретейлер намерен зарабатывать на получении части выручки. Управляющие в этом случае выступают в качестве неких агентов по реализации товаров «Магнита» и занимаются операционным управлением магазинами. По оценке «Магнита», срок окупаемости одной точки составит в среднем 18 месяцев. В ближайшие годы компания хотела бы открыть более тысячи франчайзинговых магазинов.

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      Платон Щукин
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