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13:24, 10 июня 2024Экономика

«Дикси» открыл магазины размером с квартиру

«Дикси» начал тестировать формат магазинов площадью 70-110 квадратных метров

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Ретейлер «Дикси» (входит в группу «Магнит») начал открывать магазины площадью с трехкомнатную квартиру (70-110 метров). Три из них уже начали работу в Москве и Московской области, сообщает «Интерфакс».

В группе отметили, что в ассортименте торговых точек тестируемого формата акцент будет сделан на предложении готовой еды, выпечки и свежего кофе. Помимо этого, там будут представлены напитки, включая спиртные, бакалея, кондитерские изделия, молочная и мясная продукция, а также овощи, фрукты и непродовольственные товары.

«Магнит», который приобрел «Дикси» в июле 2021 года, начал развивать формат ультрамалых магазинов раньше. Как писали «Ведомости» в декабре 2023 года, сеть в том же тестовом режиме запустила «минимаркеты у дома» площадью 80-100 квадратных метров. Эксперты отмечали близость такого формата к реализуемому сетью «Красное и Белое» с поправкой на различия в подходе к реализации алкоголя.

Ранее сообщалось, что крупные продуктовые сети в 2022 году решили развиваться за счет торговых точек для небогатых граждан, а именно дискаунтеров и «магазинов у дома». В частности, X5 Group начала активно вкладываться в сеть жестких дискаунтеров «Чижик».

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      Дмитрий Воронин
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