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16:16, 19 августа 2024Бывший СССР

Москва выступила за скорейшее заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Лавров: Москва выступает за заключение мирного договора между Ереваном и Баку
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Москва заинтересована в том, чтобы способствовать скорейшему заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

По его словам, важной темой является ход выполнения трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России, достигнутых в ноябре 2020 года, в январе и ноябре 2021 года, и в конце октября на очередном саммите в Сочи.

Он добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы всячески способствовать разблокированию транспортных связей, делимитации границы и заключению мирного договора. Общая цель состоит в укреплении мер доверия, в том числе между общественными структурами, политологами и парламентариями.

Лавров также сообщил, что стороны рассмотрят вопрос каспийской тематики, контактов в Организации Объединенных Наций, Содружестве Независимых Государств и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая «переживает очень непростые времена».

Помимо этого министр подчеркнул, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между странами. Он заключил, что это хорошая возможность посмотреть, как на всех направлениях двусторонних контактов реализуются принципы, заложенные в декларации о союзнических отношениях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об удовлетворенности визитом в Баку. Он заявил, что достигнутые в ходе встречи договоренности между Москвой и Баку послужат укреплению сотрудничества двух стран.

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      Илья Таксюр
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