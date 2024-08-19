Москва выступила за скорейшее заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Лавров: Москва выступает за заключение мирного договора между Ереваном и Баку

Москва заинтересована в том, чтобы способствовать скорейшему заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

По его словам, важной темой является ход выполнения трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России, достигнутых в ноябре 2020 года, в январе и ноябре 2021 года, и в конце октября на очередном саммите в Сочи.

Он добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы всячески способствовать разблокированию транспортных связей, делимитации границы и заключению мирного договора. Общая цель состоит в укреплении мер доверия, в том числе между общественными структурами, политологами и парламентариями.

Лавров также сообщил, что стороны рассмотрят вопрос каспийской тематики, контактов в Организации Объединенных Наций, Содружестве Независимых Государств и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая «переживает очень непростые времена».

Помимо этого министр подчеркнул, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между странами. Он заключил, что это хорошая возможность посмотреть, как на всех направлениях двусторонних контактов реализуются принципы, заложенные в декларации о союзнических отношениях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об удовлетворенности визитом в Баку. Он заявил, что достигнутые в ходе встречи договоренности между Москвой и Баку послужат укреплению сотрудничества двух стран.