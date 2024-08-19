Путин заявил об удовлетворенности визитом в Баку

Путин: мы удовлетворены итогами визита в Азербайджан

Москва испытывает удовлетворенность по итогам визита российской делегации в Баку на переговоры с Азербайджаном. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«В заключение хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы, безусловно, удовлетворены итогами визита», — приводятся в публикации слова главы государства.

Он добавил, что достигнутые в ходе встречи договоренности между Москвой и Баку послужат укреплению сотрудничества двух стран.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал визит Путина в республику исключительно важным для двусторонних отношений. Он отметил, что российский лидер впервые прибыл в страну с визитом государственного уровня.