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16:02, 19 августа 2024Бывший СССР

Путин заявил об удовлетворенности визитом в Баку

Путин: мы удовлетворены итогами визита в Азербайджан

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Москва испытывает удовлетворенность по итогам визита российской делегации в Баку на переговоры с Азербайджаном. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«В заключение хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы, безусловно, удовлетворены итогами визита», — приводятся в публикации слова главы государства.

Он добавил, что достигнутые в ходе встречи договоренности между Москвой и Баку послужат укреплению сотрудничества двух стран.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал визит Путина в республику исключительно важным для двусторонних отношений. Он отметил, что российский лидер впервые прибыл в страну с визитом государственного уровня.

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      Глеб Палехов
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