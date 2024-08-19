Алиев назвал визит Путина исключительно важным для двусторонних отношений

Алиев назвал визит Путина в Баку исключительно важным для двусторонних отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал исключительно важным визит президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Путин посещает республику не в первый раз, но впервые с государственным визитом.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов назвал площадку России приемлемой для переговоров с Ереваном. Он добавил, что республика никогда не отказывалась от переговорных площадок.

До этого Путин заявил о готовности Москвы участвовать в урегулировании конфликта между Баку и Ереваном. По его словам, необходимость участия в событиях на Южном Кавказе России диктует «историческая вовлеченность» страны в ситуацию в регионе.