Путин заявил о готовности РФ участвовать в урегулировании конфликта между Баку и Ереваном

Путин: Москва готова участвовать в урегулировании ситуации между Баку и Ереваном

Москва готова участвовать в урегулировании ситуации между Баку и Ереваном. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, передает РИА Новости.

«Если мы что-то можем сделать, чтобы выйти на подписание мирного соглашения, довести дело до делимитации, демаркации границы, разблокировать соответствующие направления в логистике и экономике, то мы были бы очень этому рады», — подчеркнул Путин.

По словам главы государства, необходимость участия в событиях на Южном Кавказе Москве диктует «историческая вовлеченность» России в ситуацию в регионе.

Путин также оценил развитие русского языка в Азербайджане. Он заявил, что Москва благодарна Баку за это, и напомнил о работе 300 русскоязычных школ в республике.

Президент России прибыл в Азербайджан с государственным визитом 18 августа. В понедельник Путин и Алиев начали переговоры в узком составе. Как рассказал азербайджанский лидер, стороны обсудили вопросы двусторонней повестки и региональную безопасность.