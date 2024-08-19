Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:05, 19 августа 2024Бывший СССР

Путин заявил о готовности РФ участвовать в урегулировании конфликта между Баку и Ереваном

Путин: Москва готова участвовать в урегулировании ситуации между Баку и Ереваном

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Москва готова участвовать в урегулировании ситуации между Баку и Ереваном. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, передает РИА Новости.

«Если мы что-то можем сделать, чтобы выйти на подписание мирного соглашения, довести дело до делимитации, демаркации границы, разблокировать соответствующие направления в логистике и экономике, то мы были бы очень этому рады», — подчеркнул Путин.

По словам главы государства, необходимость участия в событиях на Южном Кавказе Москве диктует «историческая вовлеченность» России в ситуацию в регионе.

Материалы по теме:
Сотворение мира Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Сотворение мираКак после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
23 декабря 2020
Конец метаниям. Армения устала от Пашиняна. Восстановит ли страна прежние отношения с Россией после выборов?
Конец метаниям.Армения устала от Пашиняна. Восстановит ли страна прежние отношения с Россией после выборов?
17 июня 2021

Путин также оценил развитие русского языка в Азербайджане. Он заявил, что Москва благодарна Баку за это, и напомнил о работе 300 русскоязычных школ в республике.

Президент России прибыл в Азербайджан с государственным визитом 18 августа. В понедельник Путин и Алиев начали переговоры в узком составе. Как рассказал азербайджанский лидер, стороны обсудили вопросы двусторонней повестки и региональную безопасность.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Российские морпехи взяли в плен большую группу украинских диверсантов под Курском. Что о них известно?

      Незаконно вырубивший лес на 3 миллиарда рублей российский бизнесмен получил срок

      Объявленного в розыск российского блогера задержали в Краснодаре

      В Армении опровергли очередное заявление Азербайджана об обстреле на границе

      В Москве под внедорожник врача подложили гранату

      Восемнадцатилетняя невеста Лепса похвасталась сумкой за сотни тысяч рублей

      Германия передала Украине еще один комплекс ПВО, снаряды и беспилотники

      Национализированный Дом Москвы выставят на аукцион в Риге

      В США предрекли Ирану становление ядерной державой

      Стоимость российского самолета с поставкой в 2025 году выросла в три раза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше