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13:04, 19 августа 2024Бывший СССР

Путин и Алиев начали переговоры в узком составе

Путин и Алиев начали переговоры в узком составе в резиденции «Загульба»
Ильхам Алиев и Владимир Путин

Ильхам Алиев и Владимир Путин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев начали переговоры в узком составе в резиденции «Загульба». Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, двусторонние переговоры в узком формате продлятся в пределах часа. В составе делегации России в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Алексей Оверчук и министр иностранных дел Сергей Лавров. После выступлений Путина и Алиева обсуждение продолжилось за закрытыми дверями.

18 августа Путин прилетел в Азербайджан с двухдневным государственным визитом. Стороны обсудят вопросы развития отношений России и Азербайджана, стратегического партнерства и союзничества.

Ранее президент России оценил развитие русского языка в Азербайджане. Путин отметил, что в стране работают 300 русскоязычных школ.

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