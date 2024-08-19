Путин и Алиев начали переговоры в узком составе

Путин и Алиев начали переговоры в узком составе в резиденции «Загульба»

Президент России Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев начали переговоры в узком составе в резиденции «Загульба». Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, двусторонние переговоры в узком формате продлятся в пределах часа. В составе делегации России в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Алексей Оверчук и министр иностранных дел Сергей Лавров. После выступлений Путина и Алиева обсуждение продолжилось за закрытыми дверями.

18 августа Путин прилетел в Азербайджан с двухдневным государственным визитом. Стороны обсудят вопросы развития отношений России и Азербайджана, стратегического партнерства и союзничества.

Ранее президент России оценил развитие русского языка в Азербайджане. Путин отметил, что в стране работают 300 русскоязычных школ.