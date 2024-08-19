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12:42, 19 августа 2024Бывший СССР

Путин оценил развитие русского языка в Азербайджане

Путин: Россия благодарна Азербайджану за развитие русского языка в стране

Фото: Sputnik / Mikhail Tereshchenko / Pool / Reuters

Россия благодарна руководству Азербайджана за развитие русского языка в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе государственного визита в Азербайджан, передает РИА Новости.

Путин отметил, что в Азербайджане работают 300 русскоязычных школ, а также филиалы российских вузов. Он также упомянул, что в российских высших учебных заведениях обучаются тысячи азербайджанских студентов.

«Мы придаем очень большое значение тому вниманию, которое вы уделяете развитию русского языка», — подчеркнул президент России. Он также заявил о готовности укреплять взаимодействие двух стран в этой сфере.

Ранее МИД Финляндии обеспокоился ухудшением знания финнами русского языка. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен подчеркнула, что финны должны знать русский язык для понимания внутрироссийских процессов.

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