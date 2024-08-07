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17:23, 7 августа 2024Мир

Власти Финляндии призвали финнов учить русский

HS: в МИД Финляндии обеспокоились ухудшением знания финнами русского языка

Фото: Austin Curtis / Unsplash

Ухудшение знания финнами русского языка вызывает обеспокоенность, заявили глава МИД Финляндии Элина Валтонен и финский посол в США Микко Хаутала. Их слова приводит газета Helsingin Sanomat (HS).

«В ближайшие годы мы потеряем эту глубокую базу знаний русского языка, потому что будет приезжать все меньше новых людей. Я не думаю, что можно понять Россию или быть серьезным экспертом, не зная языка», — сказал на форуме в Луумяки посол Финляндии.

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Валтонен, в свою очередь, подчеркнула, что Россия никогда не перестанет быть соседом финнов, поэтому последние должны знать русский язык для понимания внутрироссийских процессов. «Очевидно, что мы должны следить за развитием событий в России и понимать их. Если не принимать их, то пытаться понять», — отметила министр.

Ранее в правительстве Финляндии описали шансы открытия контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией фразой «нет никакой возможности».

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      Глеб Бажуткин
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