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11:56, 2 августа 2024Путешествия

Финляндия описала шансы открытия границы с Россией фразой «нет никакой возможности»

Премьер Финляндии Орпо заявил о невозможности открытия КПП на границе с Россией

Фото: Lauri Hein / Lehtikuva / Reuters

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо описал шансы открытия контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией фразой «нет никакой возможности». Об этом он заявил в интервью газете Iltalehti.

Глава правительства подчеркнул, что потенциальное открытие КПП в будущем требует «четкого сигнала» со стороны Москвы. По его словам, Хельсинки нужны гарантии того, что на пограничные пункты будут прибывать «только люди с действительными проездными документами».

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«Если это (открытие КПП — прим. «Ленты.ру») приведет к такому же хаосу, который мы наблюдали в конце года, когда на мгновение открыли пограничный переход, то этого нельзя допустить», — добавил Орпо.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии не собираются запрещать въезд российским гражданам без биометрических загранпаспортов. О планах ограничить пребывание некоторым россиянам высказалась глава отдела паспортно-нотариальных услуг МИД страны Леена Ритола.

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      Фариза Бацазова
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