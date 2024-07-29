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19:15, 29 июля 2024Путешествия

В Финляндии высказались о планах запретить въезд в страну некоторым россиянам

Yle: Финляндия не планирует запрещать въезд россиянам без биометрии

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Власти Финляндии не собираются запрещать въезд российским гражданам без биометрических загранпаспортов. О планах ограничить пребывание некоторым россиянам высказалась глава отдела паспортно-нотариальных услуг МИД страны Леена Ритола, ее слова передает Yle.

По словам Ритолы, Финляндии известно о соответствующем запрете, который ввели власти Чехии относительно россиян. «Финляндия не рассматривает подобных мер. Это не исключает того, что в будущем такое может произойти», — заявила она.

Власти Чехии с 3 июля запретили въезд в страну россиянам без биометрического паспорта. Уточняется, что с обычными загранпаспортами старого образца в республике находиться запрещено. В МИД добавили, что их легче подделывать.

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      Марк Успенский
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