Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:21, 19 августа 2024Бывший СССР

В Баку назвали площадку России приемлемой для переговоров с Ереваном

Глава МИД Азербайджана: площадка РФ приемлема для переговоров с Ереваном
Джейхун Байрамов

Джейхун Байрамов. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российская площадка приемлема для переговоров Баку с Ереваном. Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью газете «Известия».

По его словам, Баку никогда не отказывался от различных переговорных площадок, в том числе российских. Он добавил, что Азербайджан готов к переговорному процессу с Арменией.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан нацелен на нормализацию отношений с Арменией, однако все необоснованные требования, которые многие десятилетия диктовались армянской стороной, должны быть полностью устранены.

Ранее Баку обвинил Ереван в обстреле позиций азербайджанской армии. Министерство обороны Азербайджана сообщило, что Баку уже принял «адекватные меры реагирования» по данному вопросу.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Командир «Ахмата» позвал российских солдат-срочников в Курскую область. Павшим он обещает место в раю

      Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области

      Против дочерней компании «Лукойла» завели дело о завышении цен на бензин

      Минобороны показало кадры уничтожения «Вихрями» украинских бойцов и техники под Курском

      Алиев заявил о подтверждающих союзнические отношения договорах России и Азербайджана

      В США умер известный 48-летний российский бодибилдер и актер

      Внешность Собчак в леопардовом платье и шляпе оценили в сети фразой «старуха Шапокляк»

      В российском регионе десятилетний гимназист поджигал автомобили и попался

      Раскрыта новая угроза потепления в Арктике

      У рэпера Macan обнаружили долг перед налоговой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше