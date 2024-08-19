В Баку назвали площадку России приемлемой для переговоров с Ереваном

Глава МИД Азербайджана: площадка РФ приемлема для переговоров с Ереваном

Российская площадка приемлема для переговоров Баку с Ереваном. Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью газете «Известия».

По его словам, Баку никогда не отказывался от различных переговорных площадок, в том числе российских. Он добавил, что Азербайджан готов к переговорному процессу с Арменией.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан нацелен на нормализацию отношений с Арменией, однако все необоснованные требования, которые многие десятилетия диктовались армянской стороной, должны быть полностью устранены.

Ранее Баку обвинил Ереван в обстреле позиций азербайджанской армии. Министерство обороны Азербайджана сообщило, что Баку уже принял «адекватные меры реагирования» по данному вопросу.