Мужчина едва не лишился 23 миллионов рублей из-за страха перед мошенниками

В США мужчина полгода не забирал лотерейный приз из страха перед мошенниками

Житель США выиграл в лотерею, однако до последнего не забирал приз, так как принимал сообщения с поздравлениями за происки мошенников. Об этом пишет UPI.

41-летний мужчина из штата Мичиган на протяжении шести месяцев не забирал 257 тысяч долларов (почти 23 миллиона рублей), которые выиграл в лотерею, и едва не лишился этих денег. По его словам, он не понял, что, участвуя в играх на сайте лотереи, он автоматически стал участником розыгрыша джекпота. Он заподозрил подвох, когда 14 февраля получил письмо с оповещением о выигранных деньгах, поэтому просто удалил его.

«В феврале я видел письмо, в котором сообщалось, что я выиграл приз. Но я подумал, что это просто мошенничество, и удалил его. Помимо письма, за последние несколько месяцев было несколько звонков с просьбой забрать выигрыш, но я все еще думал, что это мошенники. Недавно я решил разобраться в этом, и, когда я узнал, что приз настоящий, я был поражен!» — рассказал счастливчик.

Мужчина сказал, что ему потребовалось время, чтобы до конца поверить в свою удачу. Он собирается потратить выигрыш на покупку нового дома и нового автомобиля.

Ранее сообщалось, что житель штата Северная Каролина, США, разбогател на 200 тысяч долларов, вдохновившись предсказанием из китайского печенья. Он купил лотерейный билет, получив указание «не упустить шанс выиграть что-то крупное».