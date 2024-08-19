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09:51, 19 августа 2024Россия

Мужчину без признаков жизни нашли в реке у Москвы-Сити

Shot: у причала «Кутузовский» у Москвы-Сити нашли мужчину без признаков жизни

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Мужчину без признаков жизни нашли в реке рядом с комплексом Москва-Сити. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Тело мужчины всплыло у причала «Кутузовский» в центре Москвы около семи часов утра по московскому времени. Его извлекли из воды, личность человека и обстоятельства случившегося устанавливаются.

18 августа очевидцы у Москвы-Сити видели компанию из трех человек в состоянии алкогольного опьянения. Один из них, по рассказам свидетелей, решил искупаться и прыгнул в реку. Специалисты устанавливают, мог ли найденный в реке мужчина быть одним из тех, кого вчера видели на набережной Москвы-Сити.

В июле в Краснодарском крае мужчина утянул на дно двух родственников после падения с гидроцикла. Он утянул под воду двух родственников, которые пытались его спасти, на глазах у семьи. В это время дети и женщины, по словам очевидцев, отдыхали на берегу.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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