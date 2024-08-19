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08:55, 19 августа 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли долю контролируемой территории в Херсонской области

Глава Херсонской ОВА Прокудин: ВСУ контролируют только 30 процентов региона

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют только 30 процентов Херсонской области. Долю контролируемой территории региона раскрыл в интервью для «РБК-Украина» глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

Как следует из сведений чиновника, российские войска заняли более 70 процентов области. «А это 468 населенных пунктов», — заявил назначенный Киевом глава ОВА.

Он добавил, что сейчас под контролем ВСУ находится 228 населенных пунктов, в которых проживает около 168 тысяч человек. Отмечается, что большая часть поселений расположена на правом берегу Днепра.

Ранее глава региона Владимир Сальдо дал характеристику тактике украинских войск в Херсонской области. По его словам, ВСУ, атакуя мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, действуют как террористы.

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      Глеб Палехов
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