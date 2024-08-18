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10:54, 18 августа 2024Бывший СССР

В Херсонской области тактику ВСУ назвали террористической

Губернатор Херсонской области Сальдо: ВСУ используют тактику террористов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют тактику террористов в Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо, передают РИА Новости.

«Не будучи в силах нанести поражение российским военным, противники, к сожалению, перешли к тактике террористов, направляя свои удары на мирных людей и гражданскую инфраструктуру, сами становясь, таким образом, террористами», — обозначил Сальдо, назвав тактику ВСУ террористической.

Губернатор назвал Каховско-Новокаховскую агломерацию направлением, находящимся под особым внимаем украинских формирований. Однако, по его словам, ситуация в регионе остается под контролем Российской армии. Сальдо заверил, что бойцов и вооружения «более чем достаточно».

"Однако здесь наша оборона крепка, как сталь (...) Все начеку, врасплох не застанут", — отметил Сальдо.

Ранее Минобороны сообщало, что утром 18 августа российские FPV-дроны группировки войск «Днепр» поразили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Херсонской области.

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      Елена Торубарова
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